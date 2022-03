Un verbo come andare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo come andare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IRREGOLARE

Significato/Curiosita : Un verbo come andare

un verbo ausiliare (dal latino verbum auxiliare) è un verbo utilizzato in combinazione ad un altro per dare un particolare significato della forma verbale...

Della metà del punto precedente. nella notazione musicale, un gruppo irregolare è un gruppo di note che, per la loro formazione rispetto alla misura in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

