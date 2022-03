Un veicolo che non inquina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo che non inquina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Un veicolo che non inquina

Informare gli ufficiali addetti all'imbarco dei mezzi, che provvederanno a collocare il veicolo in un luogo riservato alle autovetture con impianti a gpl...

L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. il tram è un mezzo di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con veicolo; inquina; Un qualsiasi veicolo ; La carcassa d un veicolo ; Lo è ogni autoveicolo ; Guida un veicolo cittadino; Materiale dei sacchetti che inquina no i mari; Una nebbia inquina nte; Mezzo che non inquina ; Provvedimenti che combattono l inquina mento; Cerca nelle Definizioni