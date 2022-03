Vegetariana per natura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vegetariana per natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERBIVORA

Significato/Curiosita : Vegetariana per natura

Di celebri personaggi che aderirono a una dieta vegetariana. tra i più citati dalla comunità vegetariana vi è leonardo da vinci, che così si pronunciò:...

Zoologia è definito erbivoro un organismo che si nutre prevalentemente di materia organica vegetale vivente, ovvero di produttori. l'erbivoria, in ecologia è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

