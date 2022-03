Un vano sotterraneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vano sotterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un vano sotterraneo

Costruzione, venne predisposto un vano sotterraneo che percorresse la via centrale. il progetto per sfruttare gli spazi sotterranei di via roma, che nel frattempo...

Una grotta (chiamata anche caverna, dal francese grotte, tedesco grotte, spagnolo gruta e cueva, dal latino volgare grupta, corruzione del latino classico...