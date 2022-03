Valuta l intensità di corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valuta l intensità di corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AMPEROMETRO

Significato/Curiosita : Valuta l intensita di corrente

Tra la corrente ascensionale e quella discendente del temporale; in questo caso le trombe d'aria generate sono di norma di debole intensità e di breve...

Lemma di dizionario «amperometro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su amperometro (en) amperometro / amperometro (altra versione), su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con valuta; intensità; corrente; valuta ufficiale del Tagikistan; Sa valuta rli l ebanista; Un movimento che viene valuta to dal sismografo; valuta polacca; Flusso di cariche elettriche con direzione e intensità costanti; Scala: valuta le intensità dei terremoti; Consente di valutare l intensità dei terremoti; Unità di misura dell intensità acustica; La corrente di Rossellini; Un concorrente in lizza per la gara conclusiva; Cura facendo uso della corrente galvanica; Generatore di corrente ; Cerca nelle Definizioni