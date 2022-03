Uno che nuota a pancia in su - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che nuota a pancia in su. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DORSISTA

Significato/Curiosita : Uno che nuota a pancia in su

Catturare le pastinache, si mettono a pancia in su catturando la pastinaca e poi si rigirano facendo cadere la pastinaca in uno stato di immobilità tonica. nei...

Di allenamenti, i ranisti possono avere dolori alle ginocchia, mentre dorsisti e liberisti possono sviluppare dolori alle spalle. chi nuota da molto tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con nuota; pancia; Sulla testa del nuota tore; Lo stile libero del nuota tore; Gregorio __, nuota tore; La si imita nuota ndo; pancia mia... fatti __!, e giù a mangiare; Privi di cibo... in pancia ; Hanno la pancia piena; Ha la borsa nella pancia ; Cerca nelle Definizioni