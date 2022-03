Unita, compatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unita, compatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COESA

Significato/Curiosita : Unita, compatta

Interdipendenza delle frazioni del gruppo varia da una massa indefinita a un'unità compatta. dipende, tra gli altri fattori, dall'ampiezza, dall'organizzazione...

Stati nazionali: la piccola prima repubblica austriaca era etnicamente coesa ma economicamente indebolita e lacerata dai dissidi sociali, come lo era... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con unita; compatta; È unita all Erzegovina; Tenne unita la Jugoslavia; La F della FCA che si è unita a PSA in Stellantis; Molteplice, non unita rio; compatta , molto unita; Creme di bellezza che compatta no; Auto compatta pensata per l'uso urbano ing; Cosi è la neve non compatta ; Cerca nelle Definizioni