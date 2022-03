Una specialità sciistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specialità sciistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese), noto anche come chilometro lanciato (abbreviato in kl), è una specialità sciistica che consiste nello scendere da un pendio in forte inclinazione...

Sci di fondo – specialità degli sci fondo – in finanza, provvista finalizzata di denaro fondo fiduciario – fondo che raccoglie donazioni fondo comune...