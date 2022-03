Una sfida a chi fa meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sfida a chi fa meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GARA

Significato/Curiosita : Una sfida a chi fa meglio

gara – nello sport, confronto tra concorrenti individuali o squadre che misura l'abilità dei partecipanti gara – villaggio nel distretto di srikakulam... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con sfida; meglio; Si affrontano durante una sfida o un conflitto; Una sfida a carte; Mitica tessitrice che sfida la dea Atena; La mitica tessitrice che sfida la dea Atena; Individui non meglio identificati; Chi lo disse meglio salvare un cittadino che uccidere mille nemici; Cose non meglio definite; Se è delicato, è meglio non premerlo;