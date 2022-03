Una nebbia che oscura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nebbia che oscura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALIGINE

Significato/Curiosita : Una nebbia che oscura

nebbia di guerra (in inglese fog of war) indica un velo oscuro che nasconde al giocatore i movimenti avversari e le porzioni della mappa di gioco che...

la caligine è un fenomeno ottico caratterizzato da opacità dell'atmosfera...

