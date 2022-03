Una gara in cui chi avanza, perde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara in cui chi avanza, perde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TIRO ALLA FUNE

Significato/Curiosita : Una gara in cui chi avanza, perde

Il tiro alla fune è uno sport di origine contadina che vede contrapposte due squadre, le quali si sfidano in una gara di forza. esistono associazioni sportive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con gara; avanza; perde; Si prepara per la gara ; Il grande lago dal quale esce il Niagara ; Era il capolinea africano di una massacrante gara rallystica; gara ntisce il segreto epistolare; Una pianta da davanza le; Uno che avanza sempre; Abbelliscono i davanza li; Ciò che avanza ; C è chi perde quello della ragione; Chi li perde si accascia; Infiammazioni che possono far perde re la voce; Se accade di perde rla, non si dice assolutamente niente; Cerca nelle Definizioni