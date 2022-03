Una distanza incolmabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una distanza incolmabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una distanza incolmabile

abisso – in oceanografia, profonda fossa longitudinale nel fondale di un oceano, solitamente situata ai margini della piana abissale abisso – in geologia...