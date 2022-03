Una coperta fatta apposta per i riposini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una coperta fatta apposta per i riposini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PLAID

Significato/Curiosita : Una coperta fatta apposta per i riposini

plaid cymru (in inglese the party of wales, il partito del galles; spesso chiamato semplicemente plaid) è un partito politico gallese di centrosinistra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con coperta; fatta; apposta; riposini; Lavano a turno la coperta ; Attraversata, coperta , transitata; Così comincia la scoperta ; Gli si attribuisce la scoperta dell elettricità statica; Per non sentire dolore, va fatta prima di operare; Lo ha ogni cosa fatta ; Una gara fatta correndo; fatta girare; Invecchiata apposta , come certa mobilia, cosi da apparire di un epoca lontana; Sigla apposta sui vagoni; Fatta apposta per te; Fatti apposta per me; riposini pomeridiani; Cerca nelle Definizioni