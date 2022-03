Una città sempre piena di turisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città sempre piena di turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENEZIA

Lateranense è l'atto costitutivo dello stato della città del vaticano, con il quale l'italia riconosce al papa la piena sovranità e indipendenza sulla sola ed esclusiva...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi venezia (disambigua). venezia (afi: /ve'nttsja/, pronuncia[·info]; venèsia [ve'nsja] in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con città; sempre; piena; turisti; La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz; La città di uno storico schiaffo; La città in cui morì Colombo; Accoglie i rifiuti della città ; Sta sempre nel mezzo; Dopo questo, e sempre festa; Rimanda sempre altrove; Uno che avanza sempre ; L oliva ripiena di carne tipica delle Marche; Può spezzarlo il fiume in piena ; Hanno la pancia piena ; È piena di malviventi; Un volo per viaggi turisti ci; I manieri che attraggono in Francia, ogni anno, un gran numero di turisti ; Località turisti ca balneare del Messico; Città turisti ca russa;