Tornare a casa da un viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornare a casa da un viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIENTRARE

Significato/Curiosita : Tornare a casa da un viaggio

Ritorno ha reso questa spedizione il viaggio oceanico più lungo mai effettuato fino ad allora, molto più lungo di un viaggio completo intorno al mondo attraverso...

Sindacali e piccole concessioni salariali bastarono generalmente a far rientrare le proteste, sebbene la situazione fosse molto tesa al termine della guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

