La Terra vi gira intorno in un giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Terra vi gira intorno in un giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Significato/Curiosita : La terra vi gira intorno in un giorno

Termoalina. la terra ruota da ovest verso est una volta al giorno, inteso come giorno siderale, attorno all'asse che unisce il polo nord al polo sud in 23 ore...

L'espressione potenze dell'asse, o semplicemente asse, è usata per indicare l'insieme delle nazioni che parteciparono alla seconda guerra mondiale in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

