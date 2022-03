Lo Stato con il Monte Tricorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con il Monte Tricorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLOVENIA

Significato/Curiosita : Lo stato con il monte tricorno

il monte tricorno (in sloveno triglav) con 2.864 m s.l.m. è la più alta cima delle alpi giulie e della slovenia, di cui è monumento nazionale: per la geografia...

Coordinate: 46°n 15°e / 46°n 15°e46; 15 la slovenia, ufficialmente repubblica di slovenia (in sloveno republika slovenija, in ungherese szlovén köztársaság)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

