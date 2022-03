È stata una berlina di successo di casa Fiat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata una berlina di successo di casa Fiat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CROMA

Significato/Curiosita : E stata una berlina di successo di casa fiat

Gruppo industriale e relativa diversificazione aziendale, vedi gruppo fiat. fiat (acronimo di fabbrica italiana automobili torino) è una casa automobilistica...

Stai cercando la vettura prodotta dal 2005 al 2010, vedi fiat croma (2005). la fiat croma (nome in codice tipo 154) è un'autovettura prodotta dalla casa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con stata; berlina; successo; casa; fiat; Conquistata ... dal latin lover; Via meno importante... di quella stata le; Una costata ... alla francese; La strada stata le N.9; Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi; Una berlina della Hyundai; berlina tra il fuoristrada e la monovolume ing; berlina della Ford prodotta dal 1993; __ Scott, autore di romanzi di successo ; Discendenza composta dai figli e dai successo ri; Un successo di Lucio Battisti: 29 __; Un programma satirico di successo su Rai 3; Tornare a casa da un viaggio; Una casa di moda milanese; Il lavoro fatto da casa , anziché in ufficio; casa automobilistica francese con leone nel logo; Uno strumento a fiat o del gruppo dei legni; Li appanna il fiat o; Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiat o; Un gruppo di lavoro ben affiat ato; Cerca nelle Definizioni