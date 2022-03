Sta per provincia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PROV

Significato/Curiosita : Sta per provincia

Termine provincia vorrebbe, per etimologia, la presenza della i, quindi provincie, in quanto proveniente dall'espressione latina provinciae (ipa: /pro:'winkiae/)...

abruzzo (prov. pescara) basilicata (prov. potenza) calabria (prov. catanzaro, cosenza e crotone) campania (prov. avellino) molise (prov. campobasso)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con provincia; Forma provincia con Urbino; Importante centro in provincia di Roma; Comune in provincia di Macerata; provincia delle Marche; Cerca nelle Definizioni