Si spreme dai pomodori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spreme dai pomodori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SUGO

Significato/Curiosita : Si spreme dai pomodori

L'estrattore di succo, a differenza della centrifuga che trita e filtra con forza, spreme la frutta e la verdura lentamente e a freddo. la coclea ruotando su se stessa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sugo (disambigua). in gastronomia, il sugo è una salsa omogenea preparata con diversi ingredienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con spreme; pomodori; Le radici da cui è vano spreme re sangue; spreme l uva; spreme re l uva nei tini; Macchine per spreme re olive; pomodori in scatola; La località siciliana nota per i pomodori ni; I pomodori verdi alla fermata del treno di un film; La località della Sicilia nota per i pomodori ni; Cerca nelle Definizioni