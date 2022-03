Si spalma sui wurstel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spalma sui wurstel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENAPE

Significato/Curiosita : Si spalma sui wurstel

Di salsicce e würstel e, dopo aver fatto i conti con un cassiere urlante, riesce a comprarsi delle gomme da masticare ai würstel, ma si dimentica di pagare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senape (disambigua). con il nome senape si indicano alcune specie di piante erbacee appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

