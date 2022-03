Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CARTA DI RISO

Significato/Curiosita : Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie

Classica, dove veniva utilizzata per ricavare delle copie di bassorilievi su carta di riso o pergamena, venne riscoperta in epoca moderna dall'artista...

