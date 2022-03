Sono vicine in prisma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in prisma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SM

Significato/Curiosita : Sono vicine in prisma

Mezzo di un prisma. la lunghezza d'onda della luce visibile nell'aria va indicativamente dai 390 ai 700 nm; le lunghezze d'onda corrispondenti in altri mezzi...

Sua maestà sm – simbolo chimico del samario sm – codice vettore iata di swedline express sm – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua samoana sm – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con sono; vicine; prisma; Possono subirla le navi mercantili; Nelle battaglie, a volte, sono indecise; Lo sono i motori fuori bordo; Cellule che possono essere totipotenti; Sono vicine nel trekking; Sono vicine nell invito; Sono vicine nella torre; Sono vicine nel bauletto; Un terzo di prisma ; In mezzo al prisma ; Nel prisma e nel rombo; Cerca nelle Definizioni