Lo sono le opere letterarie mai sfogliate - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : INTONSE

Significato/Curiosita : Lo sono le opere letterarie mai sfogliate

Introduzione di paolo mauri, collana saggi, garzanti, 2006. [raccoglie le recensioni letterarie apparse sul settimanale ¬ętempo¬Ľ tra il 26 novembre 1972 e il 24...

Riscoperto un termopolio magnificamente conservato, con tanto di affreschi intonsi, resti di cibo nelle sue anfore e ormai quasi del tutto emerso dalle ceneri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con sono; opere; letterarie; sfogliate; Quelli a corona non sono riutilizzabili; Non sono pochi; Infiammazioni che possono far perdere la voce; Lo sono le uscite dello spiritoso; opere incorniciate e appese alle pareti; opere non ancora pubblicate; Le stazioni che propongono opere o servizi da realizzare; opere manoscritte; Relativo alla raccolta di varie composizioní letterarie ; Opere letterarie che trattano argomento completo; Opere letterarie destinate al teatro; Studiosa delle fonti letterarie ; Cerca nelle Definizioni