Soldati pronti all azione - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SCHIERE

Aliantista, parteciparono comunque alla campagna italiana, ma entrarono in azione sbarcando a maiori (319º) e a salerno (320º e 325º). nel gennaio del 1944...

La casa a schiera è un tipo edilizio cielo-terra caratterizzato dall'accostamento di più unità abitative, una a fianco dell'altra. la singola unità abitativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con soldati; pronti; azione; Fossato scavato dai soldati per mettersi a riparo; soldati che fanno strada; I soldati di Lincoln; soldati di fanteria scelti; pronti per la semina; Lo sono i frutti non ancora pronti per essere raccolti; I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti ; pronti da cogliere; Ideò la sistemazione degli Uffizi; Liberazione d un pegno; L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio; Organizzazione palestinese;