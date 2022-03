La sigla degli uffici postali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla degli uffici postali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PT

Significato/Curiosita : La sigla degli uffici postali

Disambiguazione – se stai cercando i codici postali nel mondo, vedi codice postale. disambiguazione – "cap" rimanda qui. se stai cercando altri significati...

Personal trainer pt – professional throwers: team di league of legends (team: fahim-davilk-raiden-gioarm-reimy) pt – simbolo chimico del platino pt – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con sigla; degli; uffici; postali; sigla di un imposta; Una sigla molto usata nel gergo assicurativo; sigla di una grande Potenza; sigla marittima di Rimini; Una sfuriata degli elementi; L industria degli indumenti; Vi ha sede l accademia navale degli Stati Uniti; Dio solare degli antichi egizi; Il lavoro fatto da casa, anziché in uffici o; Ciascuna delle parti dell uffici o divino; Alimentata in maniera insuffici ente; A carattere non uffici ale; Anagramma di postali che rima con parola; Lo scopo dei libretti postali emessi dalla Cdp; Se sono postali non compongono i cruciverba; Il ritiro della corrispondenza dalle cassette postali ; Cerca nelle Definizioni