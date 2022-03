Servono per le tisane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per le tisane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERBE

Significato/Curiosita : Servono per le tisane

Medicinale, hanno proprietà diuretiche assai potenti e servono per la preparazione di tisane urinarie. hanno inoltre azione antisettica dovuta alla presenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi erbe (disambigua). in senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti alimentari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con servono; tisane; servono ai sinistrati; servono per spolverare; servono per uno spuntino; Non servono allo struzzo; Recipiente per tisane ; Una bottega di... tisane ; tisane realizzate con le parti dure delle piante; Occorrono per le tisane ; Cerca nelle Definizioni