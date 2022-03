È senza fili in un album di Bennato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È senza fili in un album di Bennato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BURATTINO

Significato/Curiosita : E senza fili in un album di bennato

Burattino senza fili è un concept album, quale 5º album in studio del cantautore italiano edoardo bennato uscito nel 1977. come si deduce dal titolo, è un album...

Credendo che sia lui il colpevole, e il burattino inizia a fuggire. non riuscendo a raggiungere il burattino, i carabinieri gli sguinzagliano contro un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Lo è il consenso senza parole; Permette di gustare il gelato senza cucchiaino; Aereo militare senza pilota; Svolgere... senza volere; fili ppo , attore; Lo era fili ppo d Edimburgo rispetto a Elisabetta; Stretto, connesso con lacci o fili ; Ha due fili taglienti; Born in the __ album di Springsteen; Si raccolgono in album ; L album in cui i Beatles attraversano la strada; Lo e l album dal vivo; È senza fili nel disco di bennato ; Un bennato cantautore; Un bennato della canzone; __ senza fili, album di Edoardo bennato del 1977;