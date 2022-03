Scavate dalle acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scavate dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EROSE

Significato/Curiosita : Scavate dalle acque

Erosive profonde anche più di 100 metri, molto simili ai canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea. le loro pareti, molto inclinate...

Romano, gesto irriconoscibile data l'assenza di quasi tutte le dita, come "erose dal tempo, eccetto il medio": il gesto irriverente che ne scaturisce, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con scavate; dalle; acque; Sono lunghe quelle scavate dalle talpe; Regione dell'Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia; Il monastero della Normandia spesso circondato dalle maree; L alimento preferito dalle balene; È turbato dalle oscenità; Far invadere dalle acque; Il Cantone in cui nacque Guglielmo Teli; Un sottilissimo foglio per acque relli e litografie; La località in cui nacque Fra Diavolo; Vi nacque Gutenberg; Cerca nelle Definizioni