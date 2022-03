Sardi della Gallura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sardi della Gallura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OLBIESI

Significato/Curiosita : Sardi della gallura

Giudicato di gallura del medioevo, vedi giudicato di gallura. disambiguazione – se stai cercando il traghetto, vedi gallura (traghetto). la gallura (gaddùra...

Si riduce al 39%. molte famiglie olbiesi, tuttavia, hanno una competenza attiva sia del dialetto logudorese-olbiese sia del dialetto gallurese: parlano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Il limoncello dei sardi ; Lo dicono spesso i sardi per Andiamo; Il continente per i sardi ; Lo dicono i sardi per Andiamo; Il Cook della Apple iniz; Gli aspetti della Luna; L ONU della sanità; Un lungo fiume della Francia; Pausania: un importante centro della gallura ; La Pausania della gallura ; Monte sardo tra le subregioni Logudoro e gallura ; La Tempio della gallura ;