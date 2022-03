Il sapore leggermente acido del vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sapore leggermente acido del vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPRETTO

Significato/Curiosita : Il sapore leggermente acido del vino

Varietà più diffusa, con frutti di colore rosso chiaro e sapore amarognolo, leggermente acido (le amarene); visciolo (prunus cerasus var. austera), chiamato...

China clementi di fivizzano) bevande analcoliche, distillati e liquori 3 aspretto di more bevande analcoliche, distillati e liquori 4 biadina bevande analcoliche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Dal sapore pungente... come il peperoncino; Dà un idea del sapore ; Ciliegie di sapore aspro; Danno un idea del sapore ; Acido bianco leggermente solubile in acqua; Occhio leggermente divergente: __ di Venere; Allontanare leggermente ; Piegato leggermente , obliquo; acido bianco leggermente solubile in acqua; Il Placido spagnolo della lirica; Il placido fiume russo; acido __: ne deriva l LSD; Ciascuna delle parti dell ufficio divino ; Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia; Indica il nome del vino sulla bottiglia; Lo è il vino ... riscaldato;