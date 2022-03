Roger grande tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roger grande tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FEDERER

Significato/Curiosita : Roger grande tennista

roger federer (basilea, 8 agosto 1981) è un tennista svizzero. soprannominato king roger o the swiss maestro, in virtù dei primati e dei titoli conseguiti...

Il Kroger di Thomas Mann; Il roger che impersonò l Agente 007; Piccola e degli orrori in un film di roger Corman; roger che diresse il film E Dio creò la donna; Un fiore bianco, grande e odoroso; grande museo di Londra; L omaggio a un grande artista; grande centro Usa per la produzione di computer; Adriano __, ex tennista ; Costringe il tennista a guardare in alto; Rafael, tennista spagnolo; Rafael tennista ;