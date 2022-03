Un ripiano appeso al muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ripiano appeso al muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENSOLA

Significato/Curiosita : Un ripiano appeso al muro

La console, o consolle, è un ripiano a muro per poggiare i piatti per il servizio della tavola. il sostegno del mobile è assicurato da elementi posteriori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mensola (disambigua). una mensola, in architettura, è un elemento orizzontale che sporge rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con ripiano; appeso; muro; Il ripiano d uno scalino; ripiano appeso al muro; Un ripiano su una parete rocciosa; Un ripiano della torta; Letto che può essere appeso a due alberi; Che sono in forte sovrappeso ; Un mobiletto appeso in cucina; Ripiano appeso al muro; Sostiene il gancio nel muro ; Una fascia di legno ai piedi del muro ; Cingere con un muro ; Premuro so... invito a pagare; Cerca nelle Definizioni