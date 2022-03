Riparano le grondaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparano le grondaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LATTONIERI

Significato/Curiosita : Riparano le grondaie

Il lattoniere o stagnaio è colui che lavora la lamiera metallica in genere, impiegando utensili manuali o macchine quali la piegatrice. i lattonieri possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con riparano; grondaie; In quello di carenaggio si riparano navi; Le riparano i pescatori; riparano i carichi dei camion; Vi si riparano le sentinelle; Metallo per grondaie e pluviali; Metallo per grondaie