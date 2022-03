La rimessa a nuovo di un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rimessa a nuovo di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RILEGATURA

Significato/Curiosita : La rimessa a nuovo di un libro

Nell'ultimo libro "il figlio di misery" dando alla luce un neonato, annie obbliga paul a scrivere un nuovo romanzo "solo per lei" riportando in vita la protagonista...

Ottobre 2016). semplice tecnica giapponese per la rilegatura, su sff.net. douglas w. jones sulla rilegatura, su cs.uiowa.edu. simple instructions: from printing... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con rimessa; nuovo; libro; La rimessa dei tram; rimessa in buono stato; L addetto all autorimessa ; La rimessa nella quale si ricoverano gli aeroplani; Il prefisso per di nuovo ; Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa; Il nuovo utilizzo dei materiali; Il Philippe di nuovo Cinema Paradiso; Il libro può averlo in pelle; C è quella a libro ; Un antico libro ne; Testo che condensa il contenuto di un libro ; Cerca nelle Definizioni