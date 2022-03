Regione della parte anteriore del torace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione della parte anteriore del torace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRECORDIO

Significato/Curiosita : Regione della parte anteriore del torace

Cercando l'omonima parte del corpo degli insetti, vedi torace degli insetti. il torace o petto (dal greco "ta" ) è una regione del corpo, che nei tetrapodi...

Il precordio è la parte anteriore del torace, posteriore allo sterno, in corrispondenza del cuore. è sovente indicato anche come "regione precordiale"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

