La regione con Cardiff - Cruciverba

La regione con Cardiff.

Significato/Curiosita : La regione con cardiff

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cardiff (disambigua). cardiff (in gallese: caerdydd) è una città del regno unito, capitale...

Il galles (afi: /'galles/; in inglese wales, pron. ['welz]; in gallese cymru, pron. ['km.r], in italiano storicamente cambria) è una delle quattro nazioni...