Raggiungere la parità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raggiungere la parità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : UGUAGLIARE

Significato/Curiosita : Raggiungere la parita

Essere lasciati indietro. raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze l'onu afferma che "la parità di genere non è solamente...

Collaterali non esistono, allora la carica netta spostata verso un nodo deve uguagliare quella che vi si allontana. conseguentemente, la velocità totale con cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

