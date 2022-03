La raccolta di leggi di Giustiniano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La raccolta di leggi di Giustiniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIGESTO

Significato/Curiosita : La raccolta di leggi di giustiniano

Iustiniani) è una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali redatta per ordine dell'imperatore romano d'oriente giustiniano, ad opera di una commissione...

Stesso anno. il digesto è una parte del corpus iuris civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale: il nome digesto deriva dal titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Stesso anno. il digesto è una parte del corpus iuris civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale: il nome digesto deriva dal titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con raccolta; leggi; giustiniano; raccolta a scopo filantropico; raccolta di antichità; raccolta di scritti di Manzoni; Luogo di raccolta per chi si serve dell aereo; Di appartamento non ancora noleggi ato; Adriano __, cantante soprannominato il Molleggi ato; Una moderna forma di noleggi o; Simboleggi ano l astuzia; Relativo all impero di Zenone e giustiniano ; Conquistò l'talia per giustiniano ; Noto generale bizantino sotto giustiniano ; Imperatrice d'Oriente consorte di giustiniano ;