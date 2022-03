Quello messaggero trasmette informazioni genetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello messaggero trasmette informazioni genetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RNA

Significato/Curiosita : Quello messaggero trasmette informazioni genetiche

Latrice dell'informazione genetica. non era ancora chiaro il meccanismo attraverso cui il dna potesse essere replicato e fornire informazioni per la sintesi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rna (disambigua). l'acido ribonucleico (in sigla rna, dall'inglese ribonucleic acid; meno comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

