Quelli a corona non sono riutilizzabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli a corona non sono riutilizzabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPPI

Significato/Curiosita : Quelli a corona non sono riutilizzabili

corona – copricapo cerimoniale dei monarchi corona – la parte superiore del cranio corona – regione circolare a ridosso della pupilla corona – parte superiore...

Stagna. i tappi di sughero delle bottiglie di vino possono essere decorati con disegni di vario tipo e diventare oggetti di collezionismo. i tappi in plastiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con quelli; corona; sono; riutilizzabili; quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra; quelli del fondo stradale impediscono la circolazione; Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi; I versanti come quelli di Catanzaro e Catania; Un diamante del tesoro della corona Britannica; corona di fiori; Claudio che musicò L incorona zione di Poppea; Fanno corona al calice; Non sono pochi; Infiammazioni che possono far perdere la voce; Lo sono le uscite dello spiritoso; Possono essere fluenti; Cerca nelle Definizioni