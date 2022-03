Quella pedonale è in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella pedonale è in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : Quella pedonale e in centro

Atmosferico e di rendere più agevole la circolazione dei pedoni nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato...

Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

