Proteina elastica del muscolo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TITINA

Significato/Curiosita : Proteina elastica del muscolo

Sulla proteina proteina, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. proteina, su sapere.it, de agostini. (en) proteine, su...

Nome "titina", fu coniato da kuan wang e colleghi che identificarono la proteina nel 1979 tramite l'elettroforesi. il nome iupac della titina, formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

