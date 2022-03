Un pregio del vestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pregio del vestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DURATA

Significato/Curiosita : Un pregio del vestito

Disambiguazione – se stai cercando la nozione fonologica, vedi durata (linguistica). in generale, la durata è un intervallo di tempo lungo il quale si sviluppa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con pregio; vestito; Accresce pregio al fiore; Un servizio di pregio per la tavola; Virtù, pregio ; Il pregio delle cose facili e comode; Un formaggio rivestito di paraffina rossa; L ha ricevuto l investito ; vestito ...senza vesti; Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo; Cerca nelle Definizioni