Il portiere la effettua da fondo campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il portiere la effettua da fondo campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIMESSA

Significato/Curiosita : Il portiere la effettua da fondo campo

Proprio metà campo. viene fischiato fallo nel momento in cui un giocatore tocchi la palla con i piedi (fino all'altezza delle ginocchia). il portiere non può...

La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con portiere; effettua; fondo; campo; Ha due sole portiere ; È solo contro il portiere ; Iniziali di Zoff, il famoso portiere ; Jordan, portiere della Nazionale inglese; L effettua il mittente; Permette i fantascientifici spostamenti effettua ti in tempo reale; S effettua varcando il confine; Si seguono nell effettua re le scelte; In fondo alla scatola; Quelli del fondo stradale impediscono la circolazione; Sono cordiali in fondo alle email; Un arnese con il fondo bucherellato; È ferrato nel suo campo ; È matto se il re non ha scampo ; Fiori di campo rossi... che son alti alti alti; Fiori rossi di campo ; Cerca nelle Definizioni