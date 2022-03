Si portano a spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano a spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAINI

Significato/Curiosita : Si portano a spalla

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spalla (disambigua). in anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l’arto superiore e il...

Assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle e sotto le ascelle. gli zaini sono spesso preferiti alle valigie o alle borse a mano, specialmente dovendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con portano; spalla; Molte donne li portano anche da 15; portano piogge in India; portano il sangue al cuore; Si portano accesi nelle processioni; I sacchi in spalla ; Va dalla spalla al polso; Cambiano la pala in spalla ; Muscoli della spalla ; Cerca nelle Definizioni