Porta dolciumi il 6 gennaio - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BEFANA

Significato/Curiosita : Porta dolciumi il 6 gennaio

Generalmente, i bambini che durante l'anno si sono comportati bene riceveranno dolciumi, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. al contrario, coloro che...

La befana, corruzione lessicale di epifania (dal greco pfa, epifáneia) attraverso bifanìa e befanìa, è una figura folcloristica legata alle festività...

