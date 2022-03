Si porge in aiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porge in aiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosita : Si porge in aiuto

Concessi. il nostro istituto, fedele alle tradizioni della sua origine, porge largo aiuto ad opere di beneficenza e di pubblica utilità. ha stanziato cospicue...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con porge; aiuto; Sporge nza dell intestino soggetta a infiammazioni; Chi non reagisce... porge anche l altra; Accompagna l atto del porge re qualcosa; Sporge dal Palazzo Ducale di Venezia ed è molto fotografato dai turisti; Costruì, con l aiuto di Atena, il cavallo di Troia; L aiuto poetico; L aiuto ... del poeta; Una richiesta di aiuto ; Cerca nelle Definizioni