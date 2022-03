È più panciuta della caraffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più panciuta della caraffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BROCCA

Brocca è un recipiente usato per contenere alimenti liquidi, generalmente acqua. tradizionalmente caratterizzata da una forma tondeggiante e panciuta, con...

Il progetto brocca (dal nome del sottosegretario italiano alla pubblica istruzione beniamino brocca che coordinò la commissione ministeriale autrice del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

