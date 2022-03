La pinacoteca milanese con il Cristo morto di Mantegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pinacoteca milanese con il Cristo morto di Mantegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRERA

Significato/Curiosita : La pinacoteca milanese con il cristo morto di mantegna

il cristo morto (noto anche come lamento sul cristo morto o cristo morto e tre dolenti) è uno dei più celebri dipinti di andrea mantegna, tempera su tela...

La pinacoteca di brera è una galleria nazionale d'arte antica e moderna, collocata nell'omonimo palazzo, uno dei complessi più vasti di milano con oltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

